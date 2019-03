Minister Koolmees krijgt pensioeneisen bonden

Update EU na urenlang beraad: May krijgt klein beetje brexituit­stel

8:21 De Europese Unie is bereid de brexit tot 22 mei uit te stellen, de dag vóór de Europese verkiezingen. Enige voorwaarde: het Britse parlement moet volgende week akkoord gaan met de deal die al op tafel ligt. Theresa May heeft dus nog even om het thuisfront zo ver te krijgen. Mocht dat niet lukken dan krijgt May tot 12 april in plaats van 29 maart om te beslissen of ze aan de Europese verkiezingen willen deelnemen.