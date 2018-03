Minister Koolmees: nieuwkomers sneller aan het werk

Kamer praat over vervuilde grond uit Parijs die in Culemborg problemen kan veroorzaken

14:41 De Tweede Kamer gaat binnenkort in debat met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) over ‘baggergate’ in Culemborg. Een verzoek van SP-Kamerlid Cem Lacin om over dit onderwerp te debatteren, kreeg unaniem steun van de andere partijen.