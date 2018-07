Minister maant bedrijven: Maak van een stage geen verkapt werk

Van Agt wil getuigen over treinka­ping De Punt

18 juli Oud-premier Dries van Agt wil graag getuigen in het proces over de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in Drenthe in 1977. ,,Ik hoop bijna dat ik word opgeroepen. Dan zal ik vertellen hoe de waarheid is", zei Van Agt vandaag in het programma Dit is de Dag.