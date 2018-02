Minister mikpunt van spot na leugen over ontmoeting Poetin

Zijlstra, toen nog VVD-fractievoorzitter, waarschuwde in 2016 voor de territoriale ambities van de Russische president. Zijlstra zei dat hij Poetin tijdens een ontmoeting in 2006 zelf had horen praten over 'Groot-Rusland'. Nu geeft hij in gesprek met de Volkskrant toe dat hij zelf niet aanwezig was, maar zich baseerde op een anonieme bron. Volgens Zijlstra heeft de bijeenkomst wel plaatsgevonden en heeft hij het verhaal 'geleend' om het kracht bij te kunnen zetten. ,,Het was dom, onverstandig en het spijt me dat ik het op deze manier heb aangepakt'', aldus Zijlstra vanmiddag.