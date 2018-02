Minister: Niet meer vliegbewegingen op Lelystad Airport dan afgesproken

Leon Adegeest uit Dalfsen stapte zondag uit de 12-koppige bewonersdelegatie die minister Van Nieuwenhuizen moet adviseren over de milieueffectrapportage van Lelystad Airport. Adegeest stelt dat hij er tijdens gesprekken met ambtenaren van het ministerie achter kwam dat er in de toekomst niet maximaal 45.000 vliegbewegingen op ‘Lelystad’ plaatsvinden, maar mogelijk wel 60.000. ,,Het ministerie wil handhaven op een maximaal af te spreken ‘geluidsruimte’. Dat betekent dat als vliegtuigen in de toekomst stiller worden, er ook veel meer vliegbewegingen mogelijk zijn totdat de maximale geluidsruimte is bereikt”, aldus Adegeest.



De minister ontkende na afloop van een bijeenkomst in Deventer, waar ze sprak met bestuurders uit Overijssel en Gelderland, dat er meer vliegbewegingen komen. ,,Er is absoluut geen sprake van andere getallen dan de 10.000 vliegbewegingen waar we nu mee bezig zijn en op de lange termijn 45.000 vliegbewegingen. Ik begreep in eerste instantie helemaal niet waar dit verhaal vandaan kwam, maar het blijkt een soort theoretische rekenexercitie te zijn geweest op verzoek van het bewonerscomité. Om te kijken: stel dat je met veel stillere vliegtuigen zou werken, hoeveel zouden het er dan kunnen zijn?”