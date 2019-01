Minister Ollongren ergert zich aan privacy-opmerkingen theatergroep

Aantal Britten dat Nederlan­der wordt in vier jaar vertienvou­digd

7:54 Het aantal Britten dat zich tot Nederlander laat naturaliseren is in vier jaar tijd bijna vertienvoudigd, waarschijnlijk vanwege de brexit. Hun aantal steeg van 19 in 2015 tot 169 in de eerste elf maanden van 2018. Voor de Britten is het een ingrijpende stap: ze geven in de meeste gevallen hun eigen nationaliteit op.