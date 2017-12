Minister Ollongren: wethouder Brunssum moet weg

,,We bezien stap voor stap en dag voor dag hoe we met deze kwestie moeten omgaan'', aldus Ollongren na een verzoek in de raad om de benoeming van Palmen voor te dragen ter vernietiging bij de Kroon. Dat moet volgens de oppositiepartijen PvdA, VVD, SP en CDA het vertrouwen in een integer openbaar bestuur in Brunssum herstellen. ,,Ik sluit geen enkele optie uit", zegt Ollongren. De bewindsvrouw spreekt over een ontzettend lastige situatie.



Ollongren hoopt dat Palmen zelf opstapt en dat anders de gemeenteraad hem alsnog dwingt. Als dat niet gebeurt, zullen 'anderen moeten handelen', aldus de minister.