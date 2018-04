Minister: Ouders laten meepraten over omvang klas

Debat Tweede Kamer over herinde­ling Hoeksche Waard

14:02 Het is een belangrijke dag voor de Hoeksche Waard. De Tweede Kamer praat vandaag vanaf 11.30 uur over de herindeling van het gebied. Tegenstanders zijn naar Den Haag om hun ongenoegen kenbaar te maken. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.