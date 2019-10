Minister presenteert aanpak zware pijnstillers

Om kennis en bewustzijn over zware pijnstillers te vergroten geeft een website (www.opiaten.nl) vanaf vandaag informatie over deze geneesmiddelen. Daarnaast worden richtlijnen in de zorg verder aangescherpt. Ook zijn er afspraken gemaakt over verantwoord voorschrijven en afleveren van deze pijnstillers. Verder gaat een groep deskundigen de zwarte markt in deze zogenoemde opioïde pijnstillers onderzoeken.