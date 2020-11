Minister Schouten: ‘Meeste nertsen in Nederland zijn eind december gedood’

Brief van de dag Met corona in huis merk ik hoe de angstcul­tuur ons in de greep heeft

10 november ‘Waar ben je bang voor?’ Mijn arts aan de telefoon. Na drie dagen gezinsquarantaine - echtgenoot is positief getest - belde ik haar voor een nuchtere blik. Doen we het goed? Hoe lang moeten we in aparte kamers bivakkeren? Mijn hoofd tolt en ik merk hoe ingewikkeld deze situatie is. Zeker als de omgeving kritisch met je meekijkt, hoe aardig bedoeld ook. Want allemaal zijn we tegenwoordig ‘expert’ en tegelijk weten we vrij weinig over deze grillige ziekte. Een normale griep ziek je uit, in alle rust. Corona, daarentegen, beleef je samen.