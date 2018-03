Minister Schouten op het matje over 'harde uitspraken' kalverfraude

Verslaggever Laurens Kok is aanwezig bij het debat en twittert live mee.



Schouten bracht vorige maand aan het licht dat rundveehouders op grote schaal zouden frauderen met kalveren. Volgens de minister schrijven de bedrijven kalfjes van de ene moederkoe toe aan een andere, om op die manier meer melkkoeien te kunnen houden dan volgens de wet is toegestaan. Hiermee zouden zij financieel voordeel kunnen halen.



De bewindsvrouw stelde een blokkade in voor 2.100 verdachte bedrijven, waardoor die geen dieren meer mochten aan- of afvoeren. Nadat zo’n 1.800 melkveehouders hun administratie op orde hadden gebracht, werden hun bedrijven weer vrijgegeven. Daarmee is overigens niet gezegd dat zij niet hebben gefraudeerd: nader onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.



Boze boeren

Schouten gebruikte stevige woorden als 'geknoeid' en 'fraude' rond de kwestie, tot grote woede van de boeren. Zij menen dat de minister daarmee de hele sector wegzet als frauduleus. Schouten betuigde daar in gesprek met de Volkskrant spijt over. ,,Het enige dat ik kon zien was dat de kalverenadministratie bij 2.100 bedrijven niet klopte. Je weet niet of dat een fout is of bewust.''



Haar aanpak levert Schouten tijdens het debat felle kritiek op vanuit de Kamer. De SGP vindt dat ze veel te hard heeft ingegrepen. ,,Een ingreep met chirurgische precisie is nodig. Het kan niet zo zijn dat je met een schot hagel schiet'', aldus Kamerlid Roelof Bisschop.