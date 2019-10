Minister Schouten stapt naar EU-hof om verbod pulsvisserij

In april dit jaar stemde het Europees Parlement voor een verbod op pulsvisserij. Dat besluit heeft grote impact op met name Nederlandse vissers, van wie er 79 gebruikmaken van de techniek waarbij platvis wordt gevangen met behulp van kleine stroomstootjes. Er is een overgangsperiode, waarbij vijf procent van de Nederlandse kottervloot nog pulstuig mag gebruiken tot het definitieve verbod in 2021.



Nederland vindt dat de Europese Raad en het parlement ‘meerdere bepalingen’ hebben geschonden in de aanloop naar het verbod. ‘Het pulsverbod is namelijk niet vastgesteld op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies’, aldus de minister in een brief aan de Kamer. ‘Bovendien wordt met het pulsvisserijverbod innovatie en technologische ontwikkeling niet gestimuleerd en zelfs tegengewerkt. Voor zover de Raad en het EP het pulsvisserijverbod op het voorzorgsbeginsel zou hebben gebaseerd, passen zij dit beginsel onjuist toe.’



Het gaat Schouten om ‘een principiële uitspraak’, liet ze eerder al weten.