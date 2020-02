Minister slaapt als een roos onder Schiphol-baan, geen vliegtuig over haar logeerbed

Verkeersminister Van Nieuwenhuizen heeft vannacht doorgebracht in Aalsmeer om zelf de geluidsoverlast van Schiphol te ervaren. De bewindsvrouw kon echter als een roos slapen, pal onder de zuidzijde van de Zwanenburgbaan. Er vloog die nacht namelijk geen vliegtuig over haar heen.

Op sociale media gaat het vandaag los dat het allemaal geen toeval is: de minister gaat een nachtje slapen bij Schiphol en de luchthaven regelt dat er niet over haar heen gevlogen wordt, luidt de beschuldiging. ,,Afgelopen nacht vermeden inderdaad alle vluchten Aalsmeer”, maakt actiegroep SchipholWatch op uit de gegevens van een website die vliegverkeer volgt. ,,De inwoners hebben al jarenlang niet meer zo’n rustige nacht meegemaakt."

Een woordvoerder van de gemeente Aalsmeer woont zelf vlakbij de locatie waar minister Van Nieuwenhuizen de nacht doorbracht, een woonark bij jachthaven De Oude Werf. Hij zegt dat het een rustige nacht was zoals die niet vaak voorkomen in de plaats vlakbij de luchthaven. ,,Het was een nacht zoals we die altijd zouden willen.” Volgens de zegsman wordt er ‘s nachts echter regelmatig aangevlogen op en weggevlogen van de Zwanenburgbaan.

Wél activiteit aan de noordzijde

Gegevens van de website van Luchtverkeersleiding Nederland laten zien dat aan de zuidzijde van de Zwanenburgbaan ook ‘s nachts nog wel eens vliegtuigen opstijgen of landen, maar inderdaad niet afgelopen nacht. De eerste uren van de nacht werd wel aan de noordkant van de baan geland. Ook werd de hele nacht opgestegen vanaf de Kaagbaan, maar in die gevallen komen er geen vliegtuigen over de locatie waar minister Van Nieuwenhuizen zat.

De vraag is of de plek waar de minister verbleef bewust is ontzien door de luchtverkeersleiding. Een woordvoerder ontkent dat. Volgens hem wist de organisatie dat de bewindsvrouw een nacht in Aalsmeer zou doorbrengen, maar niet welke nacht. ,,Verder was het een reguliere nacht en hebben we rekening gehouden met de afspraken over geluidshinder.” De oostelijker gelegen Aalsmeerbaan mag volgens hem überhaupt niet gebruikt worden ‘s nachts.

Volgens de zegsman van de gemeente realiseerde minister Van Nieuwenhuizen zich dat het geen representatieve nacht was. Wel zou de bewindsvrouw hebben gezegd dat ze het niet zou pikken als de luchtverkeersleiding rekening zou houden met haar verblijf in Aalsmeer en dat ze het geluid van Schiphol in de verte als continue ruis ervoer. Volgens omwonenden gaat het om grondherrie van het luchthaventerrein.

Een woordvoerster van de minister heeft niets toe te voegen aan de reactie van Luchtverkeersleiding Nederland.