Minister Slob in ziekenhuis met zware infectie

Niet de eerste

Slob is niet de eerste politicus die werd geveld door een bacteriële infectie. Premier Jan Peter Balkenende belandde in 2004 in zeer ernstige toestand in een ziekenhuis door een gevaarlijke bacterie in zijn voet.



In 2010 werd huidig CDA-partijleider Sybrand Buma ernstig ziek door een streptokokkeninfectie in zijn borstspieren. Die bacterie zorgde ook voor een ziekenhuisopname bij toenmalig Defensieminister Jeanine Hennis in 2016. Die infectie nestelde zich – na een ingreep aan haar enkel – in haar been.