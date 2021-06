Minister Slob niet onder de indruk van alarm over lerarentekort

Wethouders van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam klaagden dat zij niets opschieten met het geld dat Slob beschikbaar heeft gesteld om de corona-achterstanden weg te werken. Kleinere randgemeenten trekken hiermee docenten weg uit de grote steden, was onder meer hun redenering. Voor dit argument heeft Slob begrip. ,,Maar ik kan er niets aan doen dat de huizen in die kleinere gemeenten goedkoper zijn en dat daarom docenten liever daar wonen en werken.”



Voor het overige heeft hij weinig op met wat de wethouders zeggen. ,,We hebben juist met hen vorig jaar afspraken gemaakt omdat ik ook wel besef dat de problematiek bij hen wat intenser is. Uiteraard ben ik steeds bereid om in gesprek te gaan over de voortgang van de plannen die ze toen gemaakt hebben om het lerarentekort aan te pakken.



,,Ze hebben de ruimte om aan de bel te trekken, als ze zien dat onderdelen van de plannen niet goed aanslaan. Dat dat gesprek nog niet heeft plaatsgevonden, kan ik niet helpen. Ze hebben nog niet aan de bel getrokken.”