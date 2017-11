Minister Slob: NPO moet flink bezuinigen

Dat zei Slob (ChristenUnie) vandaag tijdens het overleg over de mediabegroting. „Ik ben niet van plan om op mijn begroting dit geld terug te gaan zoeken. Dan zou het afgaan van onderwijs.” Hij krijg daarbij de steun van de Kamer. De bal ligt dan ook bij de NPO, meent de bewindsman. ,,De NPO en de omroepen zullen alle creativiteit moeten aanwenden om te kijken waar bezuinigd kan worden. Dat is geen feest, maar het is wel de weg die ze zullen moeten ingaan." Volgens Slob kan er ook naar bezuinigingen ook gekeken worden naar manieren om extra inkomsten te vergaren.

Terugloop

Adverteerders steken hun budget steeds meer in online-reclame, en minder in traditionele media zoals tv en kranten, waarschuwde Slob eerder deze maand al. De teruglopende advertentiekosten konden tot nu toe worden opgevangen vanuit de Algemene Mediareserve, maar ook die raakt nu uitgeput. 'Dit houden we niet eeuwig vol. De reserve is bijna uitgeput. Het gaat ons vanaf 2019 niet meer lukken', aldus Slob in een brief aan de Kamer.