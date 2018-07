Minister Slob uit het ziekenhuis, is nog ‘enige tijd’ uitgeschakeld

Afgelopen vrijdag is de ChristenUnie-bewindsman geopereerd aan zijn linkerpols en rechterbovenbeen. Dat bleken de twee infectiehaarden in zijn lichaam te zijn. Het ministerie van Onderwijs laat vandaag weten dat hij ‘inmiddels voldoende is hersteld om thuis de behandeling voort te zetten’. ,,Dat zal nog wel enige tijd vragen”, aldus de verklaring.



Zijn taken worden waargenomen door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs. In de verklaring van het ministerie bedankt minister Slob de artsen en het verpleegkundig personeel van het Isala in Zwolle. Ook is hij dankbaar voor alle beterschapswensen die hij sinds vorige week heeft gekregen.