Minister: Straf Rif-leiders lijkt aan hoge kant

,,Nederland volgt de situatie in de Rif en de Nederlandse ambassade was bij de processen aanwezig", laat de woordvoerder weten. Minister Stef Blok heeft tijdens zijn bezoek aan Marokko in april om een eerlijk juridisch proces voor de actievoerders van de Rif gevraagd.



De PvdA vindt dat Blok de ambassadeur van Marokko op het matje moet roepen. Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen vindt dat de aanvoerders van de demonstranten onmiddellijk moeten worden vrijgelaten.



Zij wijst ook op Nederlandse familieleden van veroordeelde protestleiders. Die maken zich volgens haar zorgen of zij nog wel veilig naar Marokko kunnen reizen. De ambassadeur moet toezeggen 'dat Nederlanders altijd zeker kunnen zijn van hun veiligheid in Marokko'.