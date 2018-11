Minister: Studieschuld kan met 5000 euro stijgen door renteverhoging

Mei Li Vos wordt Pv­dA-lijsttrek­ker voor de Eerste Kamerver­kie­zin­gen

18:51 Mei Li Vos is gekozen tot lijsttrekker voor de PvdA in de Eerste Kamer. De geboren Eindhovense zal tijdens de komende verkiezingen voor de Eerste Kamer volgend jaar ‘de kar trekken’. Dat heeft partijvoorzitter Nelleke Vedelaar vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de leden.