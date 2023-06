Minister Van der Wal schrikt: ‘Er wordt zelfs geïntimideerd om niet met de overheid in zee te gaan’

Met videoHet duurde even, maar eindelijk ligt ie er: de 'woest aantrekkelijke’ regeling waarmee minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) boeren wil verleiden om te stoppen. Zij beantwoordt zes prangende vragen over de uitkoopregeling.

1. Boeren met veel stikstofuitstoot kunnen zich laten uitkopen. Hoe gaat dat in zijn werk?

,,We presenteren nu een soort menukaart met mogelijkheden voor boeren. We stellen een website open voor drieduizend boeren die vallen onder de piekbelastersaanpak. Aan boeren die in de buurt van stikstofgevoelige natuurgebieden zitten doen we een eenmalig aanbod. Dat is allemaal op vrijwillige basis. Als zij stoppen, kunnen zij aanspraak maken op 120 procent van hun bedrijfswaarde. Dat is een stuk meer dan eerder, toen was dat nog 60 procent.

Dus eigenlijk zeggen we tegen boeren: als je wilt stoppen, of eerder met pensioen wilt, dan is dit een heel mooi moment. Maar er zijn ook nog andere regelingen: zoals innovatie, verplaatsen of omschakelen. Daarvoor komen acht- tot tienduizend ondernemers in aanmerking. Die gerechten staan ook op de menukaart, alleen die kunnen we nog niet uitserveren. Aan het eind van het jaar staan alle regelingen tegelijk open.’’

2. Waarom is deze piekbelastersaanpak belangrijk?

,,Wat we nodig hebben op korte termijn is fors minder stikstofuitstoot. Eigenlijk heeft stikstofbemiddelaar Johan Remkes al gezegd: het is belangrijk dat je echt op korte termijn een deuk slaat in de stikstofuitstoot. Om het land in beweging te krijgen hebben we nu de aanpak van piekbelasters. We hebben de afgelopen jaren heel veel plannen gemaakt, zijn 100 kilometer per uur gaan rijden, hebben andere maatregelen genomen voor bijvoorbeeld de industrie, maar échte beweging is er niet gekomen. Die hoop ik hiermee in gang te zetten.’’

Volledig scherm Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) presenteert twee langverwachte regelingen: een voor de ongeveer 3000 grote stikstofuitstoters in de buurt van gevoelige natuurgebieden (piekbelasters) en een algemene beëindigingsregeling voor boeren. © ANP

3. Zijn deze regelingen genoeg om Nederland van het slot te krijgen?

,,Het is een vrijwillige aanpak, dus het is ontzettend ingewikkeld om in te schatten hoeveel mensen er meedoen. Wat je ziet bij gemiddelde regelingen is dat er een deelnamebereidheid is van ongeveer 20 procent. Dus daar hoop ik op. Als te weinig ondernemers stoppen of gebruikmaken van andere regelingen, dan vallen die ondernemers onder de gebiedsgerichte aanpak van de provincies.’’

4. Liefst 60 procent van de boeren die in aanmerking komen zit in Gelderland, hoe kan dat?

,,De meeste boeren zitten in Gelderland. Daarnaast heeft Gelderland met de Veluwe het grootste aaneengesloten natuurgebied op land. Het is dus wel logisch dat daar de meeste piekbelasters zitten. Of dat het Gelderse landschap gaat veranderen weet ik niet. Wat er met de grond gebeurt, is niet aan de overheid.”

5. Kunnen boeren die nu niet meedoen zich nog bedenken?

,,Ik zou zeggen: als je toch wilt stoppen, dan zou ik het nu doen. Een boer die wel in aanmerking komt voor de regeling maar die nu niet aanpakt, belandt uiteindelijk in het gebiedsproces. Die moet zich dus alsnog aan alle klimaatmaatregelen houden. Als je dan toch nog van een regeling gebruik wilt maken, moet je het doen met een veel lager percentage. Uiteindelijk is en blijft de regeling vrijwillig.

‘Verplichtend instrumentarium’, ofwel onteigenen of het intrekken van vergunningen, daar wil ik liever niet aan. Het is in juridische zin te ingewikkeld, en ik vind het ook niet zo menselijk. Daarbij hebben we wel een stok achter de deur. Dat is normeren en beprijzen. Dan betaal je voor je uitstoot: hoe meer je uitstoot, hoe meer je betaalt. Zo hoop ik mensen alsnog over de streep te trekken zonder verplichtingen.”

6. Er is argwaan bij ondernemers of zij hun gegevens wel veilig kunnen achterlaten.

,,De piekbelasters-website is volledig anoniem. De gegevens die je op de website invult worden niet bewaard. We doen er niets mee. Ik hoop dat ik die angst weg kan nemen.

En ik heb nog een hartenkreet: ik merk dat heel veel argwaan bestaat bij boeren onderling. Ik zie zelfs dat er geïntimideerd wordt op het boerenerf om niet met de overheid in zee te gaan als zij duurzamer of natuurinclusief willen gaan boeren. Dat boeren elkaar erop aanspreken van: joh, dat moet je niet doen. Ik hoop dat we dat patroon kunnen doorbreken. Het is oké als je wilt stoppen, en het is ook oké als je over je toekomst nadenkt.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: