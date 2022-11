Minister Van Gennip kijkt of statushouder via ‘startbaan’ kan integreren

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onderzoekt of het mogelijk is om statushouders na huisvesting in een gemeente eerst aan het werk te zetten en daarna pas de Nederlandse taal te laten leren. Het voorstel van VVD-Kamerlid Thierry Aartsen daarover krijgt maandag de steun van de minister.

,,Werk is nou eenmaal een fantastische manier om mee te doen in de samenleving”, zegt Aartsen. ,,Je leert Nederlands het snelst in de bedrijfskantine.” Volgens de VVD’er moet daarom niet een uitkering maar een zogenoemde startbaan aan statushouders worden aangeboden als ze in een gemeente komen te wonen. ,,Als entree op de arbeidsmarkt zodat ze ook direct mee kunnen doen in de samenleving.” Daarmee kan het personeelstekort in veel sectoren volgens Aartsen ook aangepakt worden.

Het voorstel van de VVD krijgt steun van GroenLinks en D66. Toch plaatsen beide partijen ook kanttekeningen. Zo vindt GroenLinkser Senna Maatoug dat in enkele gevallen participeren beter werkt als statushouders vanuit de bijstand kunnen werken. D66’er Anne-Marijke Podt vindt het belangrijk dat nieuwkomers in Nederland ook de kans moeten krijgen om een baan te vinden die aansluit bij hun diploma’s uit het land van herkomst. Ook moeten statushouders volgens haar de mogelijkheid krijgen om door te studeren, ,,zodat ze in de sectoren kunnen instromen die wij heel erg hard nodig hebben”.

Minister Van Gennip is bereid om met gemeenten in gesprek te gaan over deze startbanen. Volgens haar is gebleken dat het huidige beleid van het kabinet waarin staat dat statushouders al werkende de Nederlandse taal moeten leren, niet werkt. Daarom is ze bereid om ,,alles te proberen om statushouders aan het werk te kunnen krijgen”.