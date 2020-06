Minister Van Rijn: Honderden euro's hogere zorgpremie ‘gaat niet gebeuren’

Scholen zijn nog steeds bijna 600 leerlingen ‘kwijt’

13:28 Leerlingen die tijdens de coronacrisis ‘kwijt’ raakten, zijn voor een deel weer teruggevonden. Per gemeente is er nu nog gemiddeld één leerling buiten beeld. Eind mei waren dat er nog twaalf per gemeente. ,,Een forse reductie”, aldus minister Arie Slob (Onderwijs).