Minister: 'Vreselijke omstandigheden bij hondenfokker raken mij echt'

In juni grijpt de politie in bij twee omstreden teckelfokkers in Woerden. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) neemt 159 verwaarloosde honden in beslag. Veel teckels zijn uitgedroogd en ernstig vermagerd. Ze lopen rond met klitten in hun vacht. De hokken zijn smerig en niet alle teckels staan geregistreerd.