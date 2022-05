Minister Yesilgöz onder vuur na uitspraak over doodslag: 'Hier werd voor gevreesd’

Justitieminister Dilan Yesilgöz krijgt vanuit de advocatuur een stortvloed aan kritiek over zich heen omdat ze in de Tweede Kamer doodslag heeft gekoppeld aan 'meedogenloze afrekeningen in de georganiseerde criminaliteit'. Strafrechtspecialisten oordelen dat Yesilgöz onvoldoende kennis van haar eigen vakgebied heeft. ,,Dit is ernstig", vindt rechter Joyce Lie.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde gisteren voor het kabinetsvoorstel om de maximale gevangenisstraf voor doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. Partijen zijn het met justitieminister Dilan Yesilgöz eens dat het huidige 'strafgat' van 15 jaar tussen moord en doodslag te groot is. Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer ook een meerderheid zal halen.

In de Tweede Kamer lichtte Yesilgöz gisteren toe waarom de strafmaat voor doodslag volgens haar omhoog moet. ,,Bij doodslag gaat het niet alleen om meedogenloze afrekeningen in het kader van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Het gaat ook over partnergeweld, waarbij jonge vrouwen, soms voor de ogen van hun kinderen, opzettelijk om het leven worden gebracht."

‘Dit is waar de kritiek op zag’

Het bewuste fragment, dat Yesilgöz zelf op Twitter heeft gedeeld, oogst verbazing bij strafrechtadvocaten. 'Doodslag, wat anders dan moord met voorbedachten rade, ziet volgens haar op meedogenloze afrekeningen in de onderwereld. Dit is waar de kritiek op zag toen werd gevreesd voor een niet-zwaargewicht-jurist op deze post', schrijft raadsman Job Knoester, die Yesilgöz ooit in een talkshow verweet dat ze de wet niet kende.

Koelbloedige liquidaties in het criminele circuit vallen helemaal niet onder doodslag, merkt jurist Bo Salomons op. 'Doodslag is, per definitie, een doding zonder voorbedachten rade. De dood werd opzettelijk toegebracht, maar zonder plan of voorbereiding. Afrekeningen vallen daar per definitie niet onder', legt hij uit. Uit de advocatuur klinken soortgelijke geluiden. 'Als een minister zegt dat het bij doodslag ook gaat over meedogenloze afrekeningen in de georganiseerde criminaliteit weet je meteen hoe doordacht dit wetsvoorstel is', oordeelt strafpleiter Paul Verweijen.

‘Een jurist was handig geweest’

De benoeming van VVD’er Dilan Yesilgöz als grote baas van Veiligheid en Justitie deed bij juristen de wenkbrauwen fronsen. Voor het eerst heeft Nederland een minister van Justitie die geen rechtenstudie heeft gedaan. Dat begint volgens advocaat Sidney Smeets nu op te vallen. 'Misschien was een jurist toch handig geweest, het had zulke onzin als hier gedebiteerd wordt voorkomen: een afrekening in het criminele circuit (meedogenloos nog wel) wordt zonder gêne (of kennis) weggezet als ‘slechts’ ‘doodslag’ en dus moet de straf omhoog', schrijft hij.

Een woordvoerder van Yesgilöz stelt dat 'in sommige gevallen moord en doodslag juist dicht bij elkaar kunnen liggen'. ,,Dus om te zeggen dat er alleen moorden plaatsvinden in de georganiseerde criminaliteit en geen doodslag lijkt me nogal kort door de bocht. Het wetsvoorstel gaat erom om moord en doodslag weer dichter bij elkaar te brengen. Daar zat nu 15 jaar verschil tussen." En: ,,Moord is vaak ook lastig te bewijzen. Daarom is het ook goed dat moord en doodslag dichter bij elkaar komen.”

Goede beurt

Overigens maakte Yesilgöz de afgelopen week als minister een goede beurt bij de politiebonden. Na maanden gesteggel werd er een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. ,,Dit doet recht aan alle mensen die bij de politie werken en ook aan het extra zware werk van executieve politiemensen in een onzekere tijd", oordeelden de bonden. De politieacties waarvan burgers de dupe raakten zijn als gevolg van het akkoord van de baan.

