Minister zaait verwarring over kalifaatkinderen

De VVD is niet te spreken over de ontstane verwarring, als minister Grapperhaus nu toch op zijn woorden terugkomt. ,,De minister heeft ons hiermee verrast,’’ aldus VVD-Tweede Kamerlid Arno Rutte. ,,Wij zijn mordicus tegen het ophalen van die kinderen en hun ouders, omdat we niet weten welke veiligheidsrisico’s we daarmee binnenhalen. Ik kan me hoogstens voorstellen dat de minister kijkt of hij juridisch gehouden is om iets voor hen te doen, maar eerlijk gezegd kan ik mij hier weinig bij bedenken. Het is een vreemde wending in zijn verhaal.’’