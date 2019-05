Minister: ‘Zet supporters die schelden met ‘homo’ het stadion uit’

Van Engelshoven (D66) reageert op het nieuws dat KNVB-voorzitter Michael van Praag heeft gezegd dat clubs in het betaald voetbal homoseksuele spelers aanraden om hun geaardheid geheim te houden. Van Engelshoven vindt dat clubs nu te weinig doen om anti-homospreekkoren in het stadion aan te pakken.

,,Als we een homoseksuele voetballer in het eerste elftal zouden hebben en hij uit de kast zou komen, wordt hij meteen door het publiek uitgescholden’’, zegt Van Praag in een interview in de Gaykrant. ,,Dat is slecht voor zijn carrière en dan is het hele stadion tegen hem. Want een stadionpubliek is soms wreed. Zeer wreed. Dus wij – zeggen sommige clubs dan – raden hem af uit de kast te komen.’’

Van Engelshoven heeft hier geen goed woord voor over. ,,Van Praag zegt dat dit gebeurt omdat supporters wreed kunnen zijn. Maar dan zou de KNVB die supporters moeten aanpakken en iets moeten doen aan de spreekkoren. Als spelers uit de kast willen komen, moet je als club om ze heen gaan staan en kijken hoe je dat kunt faciliteren.’’

‘Verschrikkelijk volk’

In het interview in de Gaykrant zegt Van Praag dat het met de spreekkoren ‘wel meevalt’. ,,Ik weet ook niet of homo het meest gebruikte scheldwoord is in een voetbalstadion’’, aldus de KVNB-baas. ,,In het voetbal zitten zoveel ordinairo’s die maar van alles roepen. Er zit verschrikkelijk volk tussen.’’

Minister Van Engelshoven gaat de KNVB en de voetbalclubs aanspreken op de manier waarop ze met homoseksuele spelers omgaan. ,,We hebben een alliantie om de acceptatie van homoseksualiteit in de sport te bevorderen’’, zegt ze. ,,Daar praten we ook met de KNVB over.’’