Ministerie adviseerde: Noem minister Wiersma niet bij bericht over sociale veiligheid op school

Tientallen organisaties die bij het opzetten van de website waren betrokken, kregen op 26 mei een e-mail vanuit het ministerie van Onderwijs. In de mail, die in handen is van deze redactie, staat: ‘Gezien de recente berichtgeving rond minister Wiersma raden we jullie sterk aan in jullie eigen berichtgeving (indien nodig) naar het ministerie te verwijzen en niet naar de minister.’