Ministerie krijgt nieuwe klacht over gedrag onderwijsminister Wiersma

Het gaat om een gesprek dat vorige week maandag plaatsvond tijdens een werkbezoek, melden meerdere bronnen. De organisatie heeft het incident later in de week gemeld aan het ministerie, dat hierna heeft beloofd om in gesprek te gaan met de betrokkenen.

Wiersma biechtte eerder al op dat hij ‘te fel’ was tegen ambtenaren op zijn ministerie. Hij biechtte op dat hij in zijn eerste jaar als minister 'razend’ tekeer ging. Hij had met deuren geslagen en was dwingend. Ook gaf hij toe dat hij ‘een hork’ was in zijn tijd als Kamerlid. Dieptepunt: dat hij een basisschooldirecteur de huid vol had gescholden tijdens een werkbezoek. Toen volgden spijt en erkenning.