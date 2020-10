‘Ministerie meldde maandenlang te laag aantal nieuwe corona-opnamen’

Wet helpt ‘antidemo­cra­ti­sche’ clubs bevechten - en hun bestuur­ders

13 oktober De rechter moet ‘radicale of extremistische organisaties’ die de samenleving bedreigen of de democratie omver willen werpen sneller kunnen verbieden. De Tweede Kamer heeft vandaag een wet aangenomen die jaren van procederen moet verkorten. De wens voor zo’n wet leefde al langer, met name bij het CDA, en speelde op na optredens van Sharia4Holland.