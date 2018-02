Ministerie: We wisten niets van huwelijk 'onafhankelijke' Lelystad Airport-experts

Eerder deze week onthulde deze krant dat een deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over het vliegveld moest herstellen, getrouwd is met directeur Veronica ten Holder van de commissie-mer. Die club moet binnenkort het herziene rapport beoordelen. Morel heeft zich teruggetrokken nadat bewoners vraagtekens hadden geplaatst bij zijn onafhankelijkheid.



Na een gesprek met het ministerie heeft Morel op 1 februari op eigen initiatief zijn taken neergelegd. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een Kamerbrief naar aanleiding van publicaties in de Stentor over de schijn van belangenverstrengeling in het Lelystad Airportdossier.