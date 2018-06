Mobieltje blijkt bron van bacteriën in de zorg

In veel organisaties bestaan echter geen richtlijnen voor het ontsmetten van de apparatuur (33 procent) of die zijn niet bekend (42 procent). V&VN pleit daarom voor een algemene richtlijn voor het reinigen van de professioneel gebruikte telefoon en tablet.



Directeur van V&VN, Sonja Kersten: ,,Ik heb zelf in de praktijk meegemaakt dat de invoering van tablets, waar iedereen heel blij mee was, een rol speelde bij de verspreiding van een bacterie, omdat er in de organisatie nog geen goede afspraken waren over het desinfecteren."



Op dit moment bestaan er verschillende adviezen en suggesties, waaruit vooral blijkt dat het bijzonder lastig is om telefoons en tablets afdoende te ontsmetten. Vaak worden speciale hoesjes of een beschermende olie geadviseerd.