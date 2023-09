Moddergooien onthult diepe vete in top Partij voor de Dieren

Hoe Wopke Hoekstra zich voorbe­reidt op het examen van zijn leven in Brussel

Wie denkt dat Wopke Hoekstra met zijn neus in de boeken zit om zich voor te bereiden op zijn hoorzitting in het Europees Parlement zal verrast zijn: de kandidaat-Eurocommissaris was deze hele week al in dat parlement en voerde het ene gesprek na het andere. ,,Hij spreekt zoveel mogelijk mensen als hij op een dag aankan.’