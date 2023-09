Moeten de verkiezingsdebatten inhoudelijker, zoals Omtzigt wil? ‘Aan oneliners heb je niet veel’

Omtzigt ziet weinig in campagne als ‘spelshow’ met grote tv-debatten: ‘Liever diepgaand gesprek’

Lijsttrekker Pieter Omtzigt van NSC heeft weinig trek in een campagne vol lijsttrekkersdebatten met veel deelnemers en soundbites. Omtzigt wil ‘diepgaande gesprekken’ en debatten met hooguit twee of drie deelnemers. Of hij de grote tv-debatten werkelijk zal mijden, is nog niet duidelijk.