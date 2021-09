Mogelijk twee keer herprikken in 2022: kabinet reserveert 134 miljoen euro

In een toelichting op het bedrag wordt in de begroting gesproken van ‘het maximale scenario (gehele bevolking twee keer herprikken)’. Dat het ministerie zich concreet voorbereidt op een derde en mogelijk zelfs vierde coronaprik voor de hele bevolking in 2022 was nog niet eerder bekend. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het gereserveerde geld bedoeld is voor ‘de uitvoeringscampagne van het vaccineren in 2022'. De 134 miljoen is een schatting van het bedrag dat nodig zou zijn om uitvoerende partijen als de GGD te betalen.

Het ministerie benadrukt dat het op dit moment niet zeker is of het opnieuw inenten van de hele bevolking noodzakelijk is. Volgens een woordvoerder is dat ‘afhankelijk van het beschermings- en besmettingsniveau’. In de begroting is rekening gehouden met het maximale scenario van twee keer herprikken ‘in het kader van een goede voorbereiding’.

Vooralsnog is Nederland terughoudend met het aanbieden van ‘boosterprikken’. Alleen specifieke patiëntgroepen met een ernstige afweerstoornis - denk aan mensen die een transplantatie hebben ondergaan - krijgen wel standaard een derde prik aangeboden. Voor de rest van Nederland is het volgens de Gezondheidsraad momenteel niet nodig.

Minder effectief

De raad schreef twee weken geleden dat voor sommige groepen een derde prik op den duur wél nodig zal zijn. Dat moment hangt af van het moment waarom het vaccin minder effectief wordt tegen ernstige ziekte. Zodra dat het geval is, moet een derde coronaprik voor bepaalde groepen worden overwogen. ,,Naar verwachting zullen de groepen die als eerste zijn gevaccineerd in Nederland – te beginnen met de oudsten – ook als eerste in aanmerking komen voor een boostervaccinatie’’, aldus de raad. Mensen van 60 jaar en ouder zijn dan waarschijnlijk als eersten aan de beurt. De vaccinatiecampagne begon in januari met de ouderen, omdat zij bij besmetting een groot risico lopen.

Volgens de Gezondheidsraad is het ‘volstrekt onduidelijk’ hoe lang de bescherming van de huidige één of twee prikken zal blijven. ,,We weten niet of dat enkele maanden is of dat dat nog veel langer is’’, aldus de voorzitter. Ook al is dat niet duidelijk, toch vindt de Gezondheidsraad wél dat er vast voorbereidingen getroffen moeten worden om in de toekomst over te kunnen gaan tot een derde prik. Met het vrijmaken van de miljoenen in de begroting, bereidt het ministerie van VWS zich hierop voor.

Bekijk onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.