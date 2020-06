Mona Keijzer: ‘Nog eens goed nadenken over lijsttrekkerschap CDA’

Keijzer heeft vorig jaar al gehint voor het lijsttrekkerschap van het CDA te willen gaan. In een interview met deze redactie zei ze zich te storen aan het ‘haantjesgedrag’ binnen de partij, waarbij vooral de namen van ‘kroonprinsen’ Hoekstra en Hugo de Jonge de ronde deden. ,,Ik dacht: wel potverdikkie! Nou ben ik vijftig geworden en hoor bij de hoogstopgeleide mensen met lange politieke ervaring.’’ Keijzer, nu staatssecretaris van Economische Zaken, ging in 2012 ook al de strijd aan om het lijsttrekkerschap van de partij. Ze verloor toen van Sybrand Buma en kwam op plek twee van de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen.

‘Andere kwaliteiten’

Minister Hoekstra (Financiën) maakte vanmorgen in De Telegraaf bekend niet voor het lijsttrekkerschap te gaan. Hij ziet zichzelf meer als bestuurder dan als beroepspoliticus. Het CDA-leiderschap vereist volgens hem ‘meer politieke ervaring’ en ‘andere kwaliteiten’ dan de rol die hij nu heeft. Keijzer zegt zijn afwegingen te snappen. Aangenomen wordt dat de strijd nu vooral zal gaan tussen minister De Jonge (Volksgezondheid) en Keijzer.



Hoekstra liet zich niet uit over de vraag wie de partij zou moeten gaan leiden. ,,Dat horen we over anderhalve week.’’ Hij benadrukt dat de partij ‘een aantal uitstekende kandidaten’ in huis heeft. ,,Ik ben ervan overtuigd dat de uiteindelijke lijsttrekker er echt een heel groot succes van gaat maken.’’