Mona Keijzer sluit samenwerking CDA met PVV nu toch uit

Maar dat standpunt, waarmee zij afweek van de lijn van het partijbestuur en haar voornaamste tegenstrever Hugo de Jonge, heeft zij dus herzien. De samenwerking met de PVV als gedoogpartner van het eerste kabinet-Rutte is de partij ‘buitengewoon slecht bevallen. ,,Daar hebben we leergeld met elkaar betaald’’, aldus Keijzer. ,,Dat gaan we echt niet meer doen, het heeft de partij verscheurd.’’



Samenwerking met Forum voor Democratie is wel een optie, herhaalt Keijzer. Het CDA werkt in het Brabantse provinciebestuur al samen met deze ‘nieuwe ster aan het firmament’ en moet wat haar betreft ook openstaan voor samenwerking met de partij van Thierry Baudet op landelijk niveau. ,,Hoe dat uitpakt, weten we niet. Ik vind dat je altijd iedereen een kans moet geven.’’



Keijzer sprak zich gisteren wel uit over vermeende racistische uitspraken van Baudet. ,,Als ik zie wat Baudet wel eens zegt, zou ik hetzelfde tegen hem willen zeggen als ik wel eens tegen mijn kinderen zeg: joh, ga je mond eens spoelen. Zo praat je niet. Dat vind ik gewoon ongepast. En wat hij zegt over de Europese Unie en de NATO, daar schaadt hij gewoon Nederlandse belangen.’’