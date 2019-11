‘Motie van goede wil’ moet uitweg bieden in onderwijsimpasse

Al ruim vóór het begin van het debat over de onderwijsbegroting is de publieke tribune afgeladen. Leraren, schoolleiders, ouders en een enkel kind zitten op de groene stoeltjes. Op twee andere plekken in het Kamergebouw worden nog meer docenten opgevangen. Toch is de rij bij de ingang zo lang, dat de beveiliging leraren vraagt niet meer naar de Tweede Kamer te komen.



Niet dat in de plenaire zaal de boodschap klinkt die de boze docenten willen horen. Dat er tóch structureel geld wordt vrijgemaakt om de problemen aan te pakken. Tuurlijk, er zijn veel partijen die er hartstochtelijk voorstander van zijn. Maar de coalitiepartijen zijn niet te vermurwen: het blijft bij het grotendeels eenmalige pakket van zo’n 460 miljoen euro dat het onderwijsveld en Onderwijsminister Arie Slob vrijdagavond afspraken.