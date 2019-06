‘Motorclubs kunnen blijven rekenen op speciale aandacht justitie’

Uitzwermen

Het is volgens de minister logisch dat het verbod van de ene club oplevert dat leden ‘uitzwermen’ naar een andere club. ,,Maar die andere club staat ook onder verscherpte aandacht, dat mag u van me aannemen. Het uiteindelijke doel is: het hele systeem van clubs die gericht zijn op georganiseerde misdaad, daar laten we steeds beter de instrumenten in de wet op los en krijgen ze verboden.”