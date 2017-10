Motto nieuw kabinet: Vertrouwen in de toekomst

Trump ruziet op Twitter met partijgenoot

8 oktober De Republikeinse senator Bob Corker heeft via Twitter hard gereageerd op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump over hem. Corker, die de staat Tennessee vertegenwoordigt, omschreef het Witte Huis als een ,,dagverblijf voor volwassenen, waar de oppasser vanochtend duidelijk niet op zijn werk is verschenen.''