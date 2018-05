Multinational lijkt op rupsje Nooitgenoeg

Staat hoeft geen extra maatrege­len te nemen voor gezondere lucht

11:06 De Staat hoeft geen extra maatregelen te nemen om aan de Europese normen voor de uitstoot van fijnstof te voldoen. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in kort geding dat geen extra veiligheidsmarge in acht hoeft te worden genomen bij bijvoorbeeld de uitbreiding van snelwegen of het verhogen van de maximum snelheid.