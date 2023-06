Na de ‘sorry’ voor slavernij wil Suriname meer weten over het geld: ‘Geen woorden maar daden, minister’

CDA sleutelt aan noodplan voor vroege verkiezin­gen: ‘We zijn sneuvelbe­reid’

Het CDA maakt zich op voor vroege verkiezingen. Maar de partij worstelt met het leiderschap: een wissel van Wopke Hoekstra is electoraal mogelijk verstandig, maar het oogt lelijk als de zoveelste partijleider bij het grofvuil belandt. We spraken prominente CDA’ers over de stemming binnen de partij en de plannen voor komende zomer: ,,Ik denk niet dat Wopke het nog een keer moet doen.’’