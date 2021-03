Na de verkiezingen moet turboformatie volgen: ‘Je wil hier niet in oktober nog mee bezig zijn’

Hoe voorkom je gedoe met familie en vrienden bij discussies over de politiek?

16 maart Gedoe met je partner, vrienden of misschien wel met je hele familie, omdat je anders stemt: sinds corona ons dagelijks leven voor een groot deel bepaalt, en met de verkiezingen in aantocht, is politiek niet zelden een belangrijke oorzaak van ruzies. Sommige mensen liegen zelfs over hun mening om conflicten met hun naasten te vermijden. Maar of dat nu de oplossing is?