Na drie jaar pandemie en bijna zestig coronadebatten is de vraag: is Nederland klaar voor volgend virus?

met video Friese Kamerleden debatteren in eigen taal: ‘Skiednis yn de Twadde Keamer’

Fries mag dan wel een officiële taal zijn, het wordt bijna nooit gesproken in het parlement. Vandaag schreven een aantal Friese Kamerleden geschiedenis door het woord in het Fries te voeren bij een debat over de Friese taal en cultuur.

8 december