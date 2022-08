Na het ‘Hoekstra-debat’ is de onrust in de coalitie niet ineens bezworen

Kabinet en regeringsfracties wachten een pittig debat. Oppositiepartijen zijn van plan de scheurtjes in de coalitie groter te maken. PVV-leider Geert Wilders kondigt al een motie van wantrouwen aan in een spoeddebat morgen. Die zal het niet halen. Maar de druk op de coalitie en daarmee de toekomst van het kabinet lijkt met de dag te groeien.



De uitspraken van CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra dat de in het regeerakkoord afgesproken deadline van 2030 om de uitstoot van stikstof te halveren niet heilig is, heeft bij de regeringspartners VVD, D66 en ChristenUnie veel kwaad bloed gezet. ,,Het vertrouwen is weg’’, zei D66-vicepremier Sigrid Kaag afgelopen vrijdag naar verluidt tegen Hoekstra tijdens de ministerraad.



En ook afgelopen weekeinde moest er nog het nodige worden uitgepraat, vertelden de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw). Aan hun gesprek met Hoekstra wilden ze verder geen woorden meer vuil maken. ,,We moeten met elkaar door’’, aldus Van der Wal.