Na OMT-beraad ziet het er beter uit voor horeca en cultuur: ‘De plaatjes zijn gunstiger’

Het Outbreak Management Team (OMT) sprak vrijdagochtend over de nieuwste omikron-prognoses. Die zijn na actualisering volgens betrokkenen een stuk bemoedigender geworden, waardoor ruimte ontstaat om verder uit de lockdown te stappen, bevestigt een bron rond het beraad. ,,Er heerst geen juichstemming", meldt de ingewijde, ,,maar er zijn lichtpuntjes aan het einde van de tunnel voor deze variant.”

Heropening van cultuur, horeca, evenementen en publiek bij sportwedstrijden staan bovenaan de versoepellijst. Als het kabinet inderdaad besluit om die sectoren ruimte te geven, moet er wel gewerkt worden met maximumaantallen bezoekers, mondkapjes en andere voorzorgsmaatregelen: ,,In één keer alles open, kan ook niet verantwoord. Dat zou echt tot te veel infecties leiden.”

Voor aanvang van de ministerraad benadrukte staatssecretaris Gunay Uslu van Media en Cultuur (D66) dat de cultuursector ‘zo spoedig mogelijk open moet’. ,,Het is al te lang dicht, dat moet echt veranderen. We hebben er behoefte aan, het is voor de sector belangrijk.” Ook Hubert Bruls van het burgemeestersoverleg pleit voor snelle heropening.

Nu andere landen zonder lockdown de omikrongolf doorstaan is de versoepeldruk ook hier gigantisch: veel ondernemers, cultuurmakers en burgemeesters dringen aan op verdere heropening, en zo snel mogelijk. Ook experts stellen al dagen dat het mogelijk moet zijn.

Bij het OMT lag een terugkeer naar de avondlockdown voor - daarbij kan alles weer open tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Zelfs ‘meer dan dat’ is een optie, stelde premier Mark Rutte donderdagavond in het coronadebat: ,,De gegevens over omikron bieden goede hoop op versoepelingen, met voorrang voor cultuur en horeca. Maar we moeten eerst de nieuwe cijfers zien.” De nieuwe mutant is minder ziekmakend dan de deltaversie: diverse landen merken dat veel minder mensen in het ziekenhuis belanden.

Maar tot dusver hadden RIVM-rekenaars slechts één optimistische aanname verwerkt in de prognoses, de kortere ligduur en de kleinere kans op IC-opnames waren tot vandaag niet meegenomen. Nu dat wel meetelt, veranderen de grafieken en is overstroming van ziekenhuizen veel minder reëel geworden. ,,Eerder werd al erkend dat de scenario's pessimistisch waren, dus dan is het niet onlogisch dat ze nu gunstiger zijn”, meldt een bron rond het OMT.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) wil eerst het OMT-advies op papier ontvangen voordat een besluit genomen kan worden: ,,We zien vandaag een recordaantal infecties, dat zat in de prognoses. Met deze cijfers is 1 op de 75 Nederlanders besmet is, dat is veel. Eerst krijgen we het advies, dan overleggen we, dinsdag besluit en persconferentie.” Betrokkenen verwachten ook dat de quarantaineregels voor scholen verruimd worden: nu moeten complete klassen in quarantaine bij drie of meer infecties binnen een week. Dat aantal wordt wellicht opgeschroefd, zodat kinderen niet zo snel naar huis worden gestuurd.

Volledig scherm Premier Mark Rutte bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. © ANP

Volledig scherm Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, en Nilufer Gundogan (VOLT) tijdens de briefing in de Tweede Kamer op donderdag. © ANP

Volledig scherm Premier Mark Rutte en Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, tijdens het coronadebat donderdagavond. © ANP