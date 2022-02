Na storm van kritiek gaat kabinet opnieuw kijken naar concentratieplan kinderhartchirurgie

Dat schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) zojuist in een brief aan de Tweede Kamer. De NZa zal voor de zomer een nieuwe analyse maken van de gevolgen van de concentratie van kinderhartchirurgie in het Erasmus MC en UMC Utrecht, zoals het kabinet van plan is. ‘Ik ben bereid -als daar goede inhoudelijke redenen voor zijn- de keuze voor deze locaties te heroverwegen’, schrijft Kuipers nu.

Nieuw onderzoek

Met het nieuwe onderzoek komt Kuipers de critici alvast tegemoet, al blijft hij erbij dat er in de toekomst nog maximaal twee behandelcentra moeten komen. ‘De elf gespecialiseerde kinderhartchirurgen werken nu verspreid over vier centra en vijf behandellocaties, Amsterdam, Groningen, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Dat geeft nu al problemen bij het vullen van de 24-uurs dienstroosters, omdat in sommige centra maar twee chirurgen beschikbaar zijn om alle operaties te doen in plaats van de vereiste drie. Bovendien gaan meerdere senior chirurgen dit jaar en in komende jaren met pensioen'.