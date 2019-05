Nabestaanden Pim Fortuyn zijn woedend: niets wijst op emigratie moordenaar Volkert van der Graaf

Van der Graaf kreeg na zijn vervroegde vrijlating in 2014 een flink aantal voorwaarden opgelegd. Tijdens verschillende rechtszaken wist de Apeldoorner de meeste restricties één voor één van tafel te vegen. In mei vorig jaar vocht de dierenactivist met succes opnieuw een voorwaarde aan; zijn fysieke meldplicht. Reden? Van der Graaf zei te willen emigreren, maar omdat hij zich telkens in Nederland moest melden, kon dat niet. De rechter ging daar in mee, waarna het OM en Van der Graaf in hoger beroep een nieuwe deal sloten. Hij mag zich nu via de mail melden. Hiermee is de weg vrijgemaakt om te emigreren.