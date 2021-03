Nagelbijtend wachten op de voorkeurstem: ‘Ik geloof het pas als de Kiesraad mijn naam uitspreekt’

Kamerlid Paul Smeulders rekent op vertrek: ‘Dit hadden we echt niet aan zien komen’

18 maart DEN HAAG/HELMOND - Na drie jaar in de bankjes van de Tweede Kamer zit het er alweer op voor Paul Smeulders. GroenLinks raakte woensdag tijdens de Kamerverkiezingen zeven van de veertien zetels kwijt en dat kost de geboren Helmonder zijn plek. ,,Dat is wel even slikken, ja.”