NAM: Halveer gaswinning Groningen voor code groen

Om in het aardbevingsgebied in Groningen van code rood naar code groen te gaan moet de gaswinning in het gebied met 50 procent worden teruggeschroefd. Dat stelt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in een brief aan het Staatstoezicht op de Mijnen.

Quote Als er geen risico’s aanwezig zouden mogen zijn, dan is het niet mogelijk om gas­win­nings­ac­ti­vi­tei­ten uit te voeren in het Groningenveld NAM ,,De NAM is zich bewust van de grote impact van aardbevingen op de veiligheidsbeleving van mensen en overlast die deze veroorzaken in Groningen", aldus directeur Gerald Schotman. ,,Daarom heeft NAM de minister verschillende opties aangedragen voor een verlaging van de gaswinning in Groningen."



Om de veiligheid in Groningen te meten bestaat het zogenoemde Meet- en Regelprotocol, met drie niveaus: groen, oranje en rood. Na de recente beving bij Zeerijp gaf het SodM aan dat code rood was bereikt. ,,Er is daarom naar verwachting in ieder geval een flinke productievermindering nodig om terug te gaan naar een acceptabele veiligheidssituatie'', stelde het SodM.



Een van de factoren die het SodM meet is de zogeheten aardbevingsdichtheid. Die bedraagt nu nog 0,38 per vierkante kilometer per jaar, maar voor niveau groen mag dat maximaal 0,25 zijn. Daarvoor is een daling van de gaswinning nodig van 50 procent, stelt de NAM vandaag in haar brief. Een woordvoerder laat in een reactie weten dat de percentages zijn gebaseerd op tientallen onderzoeken, en dat ze nog kunnen veranderen. Een verlaging van 30 tot 50 procent zou ook genoeg kunnen zijn om code groen te halen.

Onduidelijkheid

De NAM benadrukt in de brief wel dat ze het niet eens is met het door het SodM gewenste veiligheidsniveau. Er zijn volgens het bedrijf diverse redenen, zoals de leveringszekerheid van gas, dat rechtvaardigt dat zo nu en dan niveau geel of zelfs rood wordt bereikt.

Bovendien zegt code groen als veiligheidsnorm 'weinig tot niets over de vraag of deze situatie qua veiligheid aanvaardbaar zou kunnen worden geacht.' Volgens de NAM schept het Staatstoezicht daarmee onduidelijkheid over de eisen waaraan voldaan moet zijn op het gebied van de veiligheid. 'Dat is voor NAM onacceptabel.' De gaswinning blijft een risicovolle klus, benadrukt de organisatie. 'Als er geen risico’s aanwezig zouden mogen zijn, dan is het niet mogelijk om gaswinningsactiviteiten uit te voeren in het Groningenveld', schrijft de NAM.

Aardbeving

De gaswinning staat na de forse aardbeving in Zeerijp weer bovenaan de politieke agenda. Het dorp werd getroffen door een beving van 3,4 op de schaal van Richter, de zwaarste beving in de Groningen sinds 2012. De talloze bevingen in Groningen zijn een gevolg van de aardgaswinning in het gebied. 'Veel bewoners hebben op 8 januari jl. angst ondervonden en schade aan hun huis geconstateerd. Hiermee is de vraag over veiligheid nog actueler geworden', erkent de NAM.



De Kamer debatteerde dinsdag onder meer over het schadeprotocol, waarop de slachtoffers nu al een jaar wachten. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken wil dat er één loket komt waar alle Groningers voor de schade-afhandeling terecht kunnen. Voor de NAM is binnen het protocol geen plek. Het gaswinningbedrijf wordt alleen nog geacht de portemonnee te trekken.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toont in haar meest recente brief over de aardbevingen in Groningen 'haar ware gezicht en dat is niet fraai'. Dat zegt Milieudefensie in reactie op de brief van de NAM, eigendom van oliebedrijven Shell en ExxonMobil, aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Volledig scherm Eric Wiebes © ANP ,,Het bedrijf weet kennelijk donders goed dat de productie vrijwel gehalveerd moet worden om de gevaren voor de Groningers te beperken'', aldus Milieudefensie. ,,Het is 'code rood' voor de veiligheid van de Groningers, niet voor Shell en Exxon. Zelfs na alle ellende van de afgelopen jaren toont de NAM geen greintje empathie met de bevolking van Groningen. De rillingen lopen over je rug als je de brief leest.''

Rillingen

Belangenorganisatie Milieudefensie is ontsteld over de brief. ,,De NAM toont in deze brief haar ware gezicht en dat is niet fraai. Het bedrijf weet kennelijk donders goed dat de productie vrijwel gehalveerd moet worden om de gevaren voor de Groningers te beperken. Het is niet 'code rood' voor Shell en Exxon, het is 'code rood' voor de veiligheid van de Groningers", aldus Jorien de Lege, campagneleider Energie van Milieudefensie.,,Zelfs na alle ellende van de afgelopen jaren toont de NAM geen greintje empathie met de bevolking van Groningen. De rillingen lopen over je rug als je de brief leest."

Samen met de Groninger Bodem Beweging wordt morgenavond een fakkeltocht in de provinciehoofdstad gehouden. Voorafgaand aan de tocht zijn er sprekers, onder wie burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum en fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer Jesse Klaver.