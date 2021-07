‘NCTV voerde meerdere gesprekken met Peter R. de Vries over zijn beveiliging’

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft meerdere gesprekken gevoerd met Peter R. de Vries over zijn beveiliging. Het is niet bekend of dit ook leidde tot veiligheidsmaatregelen.

Dat zeggen bronnen rond het ministerie van Justitie en Veiligheid. Advocaat Peter Schouten zei gisteravond bij talkshow Op1 dat hij de NCTV heeft aangespoord De Vries te beveiligen. Volgens hem heeft de overheid zorgplicht, óók als iemand bescherming weigert. Een ingewijde weerspreekt dat. ,,Als iemand niet wil, kunnen beveiligers niet zomaar achter degene aan gaan rennen.”

Dat de NCTV met De Vries om tafel ging is opvallend, omdat de misdaadjournalist formeel onder het zogeheten lokaal domein valt. Dat betekent dat een Amsterdamse officier van justitie zijn eerste aanspreekpunt is. De NCTV is verantwoordelijk voor het ‘rijksdomein’, denk aan het Koninklijk Huis, ambassadeurs, Kamerleden en ministers.

'Togadragers’

Na de moord op advocaat Derk Wiersum in september 2019 werden alle ‘togadragers’ (rechters, officieren van justitie, advocaten) rond het Marengo-proces – de strafzaak tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten – ook onder dit rijksdomein geplaatst. Zo kregen de advocaten van de kroongetuige, Peter Schouten en Onno de Jong, ook beveiliging. De Vries is weliswaar vertrouwenspersoon van B., maar geen advocaat. Daarom werd de NCTV niet zijn formele aanspreekpunt.

Toch zou De Vries met de NCTV hebben gesproken over maatregelen die wel of niet genomen zouden kunnen worden. Over de uitkomst van die gesprekken, bijvoorbeeld of De Vries mogelijk afzag van persoonsbeveiliging maar dat er wel andere veiligheidsmaatregelen werden genomen, willen bronnen niks loslaten. Volgens advocaat Schouten verliepen de gesprekken ‘niet harmonieus’. Dergelijke gesprekken gaan volgens bronnen wel vaker moeizaam, omdat beveiligingsmaatregelen de bewegingsvrijheid van degene die wordt beveiligd enorm aantasten.

Onderzoek

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil nog niet reageren zolang het onderzoek naar de aanslag op De Vries gaande is. De misdaadjournalist werd 6 juli op straat neergeschoten in Amsterdam na een uitzending van RTL Boulevard. Hij ligt sindsdien zwaargewond in het ziekenhuis.

